Educació prohibeix a les escoles fer la setmana blanca pel confinament local

Hi havia centres escolars que pensaven en portar alumnes a les pistes d'esquí per la setmana blanca. Però el Departament d´Educació no els ho permet pel confinament municipal.

El Departament d'Educació va avisar ahir que les sortides escolars fora del municipi estan «restringides» ara per ara, «fins a una nova resolució que en consideri les condicions». Això afectaria el desenvolupament del programa Esport Blanc Escolar, que, segons la Secretaria General de l'Esport havia d'arrencar dimarts que ve després d'haver-ho acordat, van assegurar, amb aquesta conselleria.

De fet, des de l'àrea d'Esports del Govern ja s'havia informat d'aquesta decisió als diversos Consells Esportius, els quals gestionen aquesta activitat. Des d'Educació asseguraven que estan treballant amb Salut «per valorar la possibilitat d'autoritzar» aquest tipus de sortides «en el moment que les condicions de la covid-19 ho permetin».

En un comunicat d'Educació enviat a les escoles, el Departament va voler desmentir les informacions que apuntaven que ahir es farien arribar «noves instruccions» sobre activitats que impliquen mobilitat fora del municipi. A més, van afegir que l'actual confinament té com a objectiu restringir els desplaçaments i que la seva intenció és que, quan en un futur s'autoritzin les sortides curriculars en horari lectiu, aquestes no impliquin pernoctació i es garanteixin els grups estables de convivència d'acord amb el Pla Sectorial del curs 2020-21.

Segons les dades facilitades des de la secretaria general de l'Esport, enguany han de participar enl programa d'Esport Blanc Escolar (si la situació epidemiològica ho permet) un total de 1.936 alumnes de 49 centres educatius de nou comarques pirinenques. Així, 455 són de nou centres del Ripollès, 318 més de vuit escoles de l'Alt Urgell, 227 de set centres de Cerdanya, 226 de quatre escoles del Pallars Jussà, uns altres 187 corresponen a vuit centres del Berguedà, 153 a quatre escoles del Solsonès, 146 a quatre escoles de la Val d'Aran, 139 a tres centres del Pallars Sobirà i els darrers 85 a dos escoles de l'Alta Ribagorça.

La xifra global és inferior a la de 2020, quan hi van prendre part 2.688 alumnes de 60 centres educatius, donat que algunes escoles han decidit no participar en el programa aquest curs. Els responsables del programa posen en valor la generació d'activitat econòmica que hi ha al darrere de l'Esport Blanc Escolar, tant en el sector de les escoles d'esquí i lloguer de material com en el del transport.

La decisió d'Edudació va arribar un dia després que el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, digués dijous que confiava que a finals de mes es puguin relaxar les restriccions de mobilitat contra la covid-19 i puguin passar a ser comarcals, almenys, de dilluns a divendres. El conseller va dir que amb aquesta mesura es podria portar a terme l'Esport Blanc Escolar o altres activitats escolars a les estacions d'esquí, sempre de manera controlada. Tremosa va explicar que les estacions segueixen obertes, tot i que el públic potencial, que aquests dies és molt reduït per mantenir els llocs de treball.