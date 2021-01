La Germandat de Sant Sebastià de la Seu suspèn la festa patronal

De la mateixa manera que la Confraria de Sant Antoni de la Seu d'Urgell, la Germandat de Sant Sebastià també ha decidit suspendre la majoria d'actes de celebració de la seva festa patronal. Així, l'entitat ha anunciat que «davant la situació sanitària derivada de la pandèmia mundial provocada pel coronavirus covid-19, en un exercici de responsabilitat per tal de frenar els contagis, la Germandat de Sant Sebastià de la Seu d'Urgell ha optat per suspendre les activitats previstes per a la celebració de la festa del seu patró; Únicament es mantindrà el solemne ofici el dia 20 de gener, festa de Sant Sebastià». Aquesta celebració religiosa, que començarà a les onze del matí a la catedral, es farà amb un aforament limitat i, «per tal de minimitzar els contactes, aquest any no es repartiran els tradicionals panets beneïts». Des de l'entitat han apuntat que «més endavant, quan la situació sanitària i les normatives ho permetin, es programaran i anunciaran les activitats que siguin possibles».