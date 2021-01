La Seu quantifica en 252 les joguines recaptades en la campanya solidària de Reis

La campanya solidària ´Cap infant sense il·lusió. El nostre comerç també hi juga' ha beneficiat a un total de 88 nens i nenes de la Seu d'Urgell i comarca, segons ha informat l'Ajuntament. Tots els infants van rebre per Reis un dels regals que havien demanat a les cartes, així com algun altre obsequi sorpresa.

La tinent d'alcalde d'Atenció a les Persones, Marian Lamolla, ha argumentat que «estem molt satisfets des del Consorci, ja que s'ha pogut fer arribar a tots els nens i nenes el regal que demanaven a la seva carta als Reis, i s'ha pogut afegir un regal sorpresa». Lamolla també ha volgut donar les gràcies per la iniciativa a tothom que hi ha participat. A la Seu es van recollir 252 obsequis, alguns adquirits amb els 200 euros que s'havien dipositat a les urnes que tenien els comerços participants.