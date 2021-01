La Confraria de Sant Antoni de la Seu donarà menjar als veïns més necessitats

La Confraria de Sant Antoni de la Seu vol repetir en aquest any de pandèmia l'acció de beneficència que la va veure néixer els segles XVIII i XIX també en anys de pandèmia. Així, tal com explica la junta d'aquesta entitat en la salutació del llibret d'aquest any, «aquesta confraria va néixer en un any de pandèmia, a fi d'ajudar la població de la Seu d'Urgell a passar l'hivern amb un àpat calent. Així que, en un any de pandèmia, no ens podem quedar de braços plegats... Així doncs, a causa de l'excepcionalitat sanitària que no permet oferir un plat d'escudella a la població urgellenca, la Confraria de Sant Antoni farà una donació d'aliments a les famílies més necessitades». Els dirigents de l'entitat també han anunciat que faran una aportació econòmica a La Marató de TV3, que en aquesta ocasió ha estat dedicada a la lluita contra la covid-19. Aquestes accions solidàries tenen la col·laboració dels patrocinadors i dels anunciants inclosos en el programa de mà d'aquest any, tal com han destacat des de l'entitat. L'alcalde, Jordi Fàbrega, ha remarcat el «bon criteri» per part de la confraria de «posar la salut com a bé més preuat i deixar la calderada per al 2022 amb més força que mai».