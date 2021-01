L'Escola Folk del Pirineu ha anunciat la celebració el pròxim estiu d'una nova edició, la vintena, de les colònies per a joves intèrprets folk. L'escola ha programat dos torns, en els quals els participants treballaran el concert ball que es presentarà, com cada any, durant la cloenda del festival Trobada amb els acordionistes del Pirineu, a Arsèguel. Aquest any els torns es faran del 25 de juny al 2 de juliol i de l'11 al 18 de juliol. Segons han explicat des de l'Escola Folk, «amb els músics inscrits es crearà l'orquestra que haurà d'interpretar la suite de concert, i també es formaran diferents grups que es faran càrrec del repertori del ball».

L'equip de l' Escola Folk del Pirineu està preparant el repertori, arranjant, orquestrant i adaptant-lo segons els diferents nivells tècnics i tipus d'instrumentació dels músics participants.

Com cada any, la suite girarà al voltant d'un tema, ja sigui un viatge a una cultura, personatges màgics o fets històrics.