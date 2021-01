Lles impulsa un pla de rehabilitació integral del refugi de Cap del Rec

L'Ajuntament de Lles porta a terme un projecte de rehabilitació del popular refugi de Cap del Rec que aquest any i els pròxims aplicarà en les actuacions principals amb la reforma del teulat i, després, la de les estances interiors. El refugi de Cap del Rec és un dels més populars de la Cerdanya pel seu fàcil accés en vehicle i per ser l'entrada a les pistes d'esquí de fons de Lles, així com una de les vies d'accés als llacs de la Pera.

L'Ajuntament de Lles destinarà la subvenció que Ferrocarrils de la Generalitat atorga a les pistes d'esquí nòrdic a fer millores als circuits i, també, a iniciar la reforma de la teulada i de l'estructura del refugi de Cap del Rec. Aquesta obra s'engloba en el projecte de rehabilitació integral de l'establiment, un dels principals recursos turístics del municipi i la zona que en les últimes dècades s'ha anat envellit. L'actuació es farà quan passi la temporada d'hivern amb bona part dels 43.000 euros de la subvenció i una aportació suplementària del mateix Ajuntament. La reforma del teulat se suma a la instal·lació, l'any passat, de plaques fotovoltaiques, que ja van comportar una inversió d'uns 50.000 euros. En els pròxims tres anys el consistori té previst completar el pla amb la reforma de les habitacions i estances interiors, que també han quedat desfasades. L'alcalde de Lles, Dani Olivera, ha explicat que ara faran les reformes de les parts que estan més malmeses i que projectaran més fases a mesura que arribin més subvencions.