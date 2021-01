Cerdanya i Alt Urgell impulsen un pla contra el despoblament rural

La Cerdanya i l'Alt Urgell impulsen de la ma de la Generalitat un projecte d'Agenda Rural que té com a gran repte lluitar contra el despoblament del Pirineu i generar una major competitivitat de les seves empreses. La nova Agenda Rural s'ha començat a redactar aglutinant les entitats municipalistes del país, les administracions del territori i els departaments de la mateixa Generalitat amb el repte de reduir la desconnexió que hi ha entre les àrees urbanes i les rurals així com buscar solucions a les problemàtiques que pateixen els pobles.

L'Agenda Rural és una proposta que neix «des de baix» i «de la necessitat que hi ha en els mateixos territoris rurals per poder opinar», segons ha explicat la gerent del Consorci Leader Alt Urgell- Cerdanya, Mireia Font. En aquest sentit, Font ha destacat que la idea és que sigui una eina de participació que aplegui a tots els actors i on s'exposin els problemes del «dia a dia» d'aquestes àrees, a més dels avantatges que presenten aquests entorns. En el transcurs del procés es faran enquestes per integrar la visió de diversos agents del sector públic, entitats empresarials i societat civil per tal que apareguin propostes concretes que s'integrin en una llista de mesures, seguint un model que s'ha fet en l'agenda rural a França. El projecte, per encàrrec del departament d'Agricultura, s'ha iniciat amb la redacció d'un primer esborrany. La nova eina s'emmarca en el pla d'objectius del món rural de l'Agenda 2030 europea.