Puigcerdà tanca el llac perquè hi ha qui s'arrisca a caminar sobre el glaç

L'actitud temerària d'alguns veïns de passejar per sobre el gel de l'estany ha obligat l'Ajuntament de Puigcerdà a tancar el perímetre de la làmina d'aigua amb un precinte i fer un avís a la població recordant el risc que la capa superficial es trenqui.

Amb l'espisodi de temperatures extremes de la setmana passada, l'estany Schierbeck de Puigcerdà ha anat tancant la capa de gel que es comença a fer pels costats cap al centre fins presentar una superfície pràcticament solida en tot el llac. Aquest fenomen, que es produeix de manera regular cada hivern, ha estat aprofitat per alguns veïns per caminar per sobre la capa de gel, fet que queda evidenciat amb la capa de neu que hi va caure la setmana passada i que, alhora, impedeix comprovar el gruix del gel inferior. Davant d'aquesta circumstància i el perill que el glaç es trenqui pel pes dels qui hi passegen i caiguin a l'aigua freda, la Policia Local ha tancat el perímetre del llac amb un precinte i l'Ajuntament ha avisat a la població que s'abstingui de la temptació de caminar-hi per sobre. En aquest sentit, els jugadors d'hoquei locals que sovint patinen sobre els estanys gelats ho fan equipats amb un sistema de seguretat que en cas de caure a l'aigua els permetria sortir-ne gràcies a un clau i una corda que porten lligats al coll que els possibilita clavar-se a la superfície com si fos un piolet. Amb la lleugera pujada de les temperatures d'aquesta setmana, el risc de trencament del gel és major cada dia.