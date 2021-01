El Pirineu insta els veïns a ser mecenes de sis nous projectes empresarials

Els consells comarcals de les sis comarques de l'Alt Pirineu han activat un procés de recaptació amb la fórmula de micromecenatge i han convidat els veïns a participar-hi anunciant que igualaran la seva aportació fins a 24.000 euros per sis nous projectes empresarials, un per comarca.

El projecte, que es diu ´Matchfundinc Arrela't Alt Pirineu i Aran' es basa en una convocatòria de finançament col·lectiu mixta en la qual les administracions públiques complementen les aportacions que fa la ciutadania a través del micromecenatge, aportant un euro per a cada euro recaptat, multiplicant així els fons recollits. Sota el lideratge dels consells comarcals, els responsables de l'acció han fet públics els sis projectes triats de les sis comarques.

De la Cerdanya s'ha designat el projecte ´Espai rural La Trumferia de Cerdanya', el qual proposa la creació d'una experiència de vista a la vall a partir d'un aperitiu rural en el qual es podrà recollir un producte de la terra, descobrir com es cultiva i menjar-lo. Pel que fa a l'Alt Urgell, el projecte seleccionat és «Donem vida al bosc», amb el qual es planteja fer una campanya de conscienciació que és adreçada a grans empreses que operen a Catalunya perquè destinin els recursos econòmics de la seva RSE com a mesura d'inserció sociolaboral de col·lectius en risc d'exclusió. Les campanyes per incentivar el mecenatge es faran a través de la plataforma Goteo.org a partir del dia dos de març.

Aquesta nova iniciativa és promoguda pels consells comarcals de l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell, la Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Conselh Generau d'Aran, les respectives Oficines Joves i els serveis de promoció econòmica i treball, l'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i Aran i el projecte Odisseu, amb el suport de la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, l'Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran (IDAPA), la DG de Joventut, el Consorci GAL Alt Urgell-Cerdanya i el Consorci Leader Pirineu Occidental, i també té la col·laboració del departament d'Agricultura i el Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.