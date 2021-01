La Seu quantifica en més de 2.500 els usuaris del Punt Òmnia el 2020

Tancat el balanç d'activitats de l'any passat, l'Ajuntament de la Seu ha explicat que el Punt Òmnia va rebre un total de 2.586 usos durant tot l'exercici. En aquest mateix balanç, el consistori hi ha afegit que l'espai tecnològic va rebre 248 persones que van prendre part en les activitats que organitza el centre per apropar les Noves Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) als veïns i veïnes de la Seu i l'Alt Urgell.

En total, el Punt Òmnia va realitzar 21 activitats i tallers diferents on hi han pres part 7 entitats i col·lectius. En aquest sentit, des de l'Ajuntament han remarcat que des del mes de març, quan es va iniciar la pandèmia de la covid-19, els tallers van passar a realitzar-se de manera telemàtica. La dinamitzadora del Punt Òmnia de la Seu, Ester Collado, ha afirmat que «malgrat les dificultats, la valoració que en fem és molt positiva, ja que molts dels i les participants mai havien fet cap taller de manera online i, a poc a poc, han anat familiaritzant-se amb la nova realitat d'aprenentatge». Precisament, des que es va desfermar l'emergència sanitària, el Punt Òmnia de la Seu ha estat un punt de reforç i de resposta a demandes que la ciutadania ha anat tenint, sobretot dins l'àmbit laboral, així com també un punt de suport per poder sol·licitar i tramitar ajuts i gestions personals tot donant cites prèvies, segons ha emfatitzat el mateix Ajuntament. Per continuar aquesta dinàmica, el Punt Òmnia ha convocat per aquest primer semestre de l'any sis nous tallers, dels quals dos són presencials a l'aire lliure.