Les empreses de distribució alimentària de la Cerdanya es concentren per reclamar al Govern ajuts directes

"Sembla que no existim". Així és com se senten els empresaris de distribució alimentària i de begudes del Ripollès i la Cerdanya. Aquest divendres s'han concentrat amb les furgonetes a Ripoll per reclamar al Govern ajuts directes. Els dos territoris han rebut ajuts pel confinament comarcal que es va decretar abans de Nadal, però en canvi cap d'aquestes empreses ha rebut ni un sol euro.

Per això, reclamen a la Generalitat que els tingui en compte. Segons diuen, les pèrdues del sector superen el 60%, i alerten que, si la situació s'allarga, hi haurà empreses que tancaran. Una de les portaveus, Manoli Vega, remarca que són empreses familiars que donen feina a unes 300 persones. "Som un sector directament afectat per les restriccions", afirma.