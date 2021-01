L'augment de famílies obliga Lles a projectar un consultori mèdic nou

La crisi sanitària de la covid-19 que ha fet doblar els alumnes de l'escola de Lles, que ha passat dels onze de l'anterior curs als 26 de l'actual gràcies a noves famílies que s'han instal·lat al poble ha empès l'Ajuntament a replantejar alguns serveis públics, els quals s'han vist redimensionats. Un d'aquests serveis és el del consultori mèdic.

L'equip de govern municipal te sobre la taula un projecte per fer un nou consultori mèdic en unes noves dependències que, alhora, alliberin espai a l'edifici on ara hi ha l'escola. El projecte ja està plantejat i està pendent de rebre subvencions. L'alcalde de Lles, Dani Olivera, ha explicat que «l'espai que teníem per al consultori mèdic és un que havíem pres a l'escola en els últims anys, però com que ara hi ha el doble d'alumnes hem hagut de tornar l'espai a l'escola i projectar un nou local per a les visites mèdiques». El nou consultori es farà en un lateral de l'edifici de l'Ajuntament, també al centre del poble. L'equip de govern espera poder accedir a subvencions de la Generalitat o la Diputació en els pròxims mesos i, així, poder començar les obres aquest mateix any 2021. Si no és així, però, les posposarà per a l'any que ve. El projecte planteja aprofitar un cobert actual adjacent a la casa consistorial i aixecar pràcticament de nou un edifici ja pensat i dissenyat per acollir els serveis mèdics, la qual cosa millorarà les condicions de l'atenció als pacients. En aquest sentit, l'Ajuntament de Lles s'emmiralla en de la veïna Prullans, que en els últims anys també ha estrenat consultori mèdic. Les obres de Lles podrien començar després de l'hivern amb una primera subvenció de la Diputació de Lleida que s'ha de destinar a bens de titularitat municipal . Olivera ha explicat que «no és que Lles tingui molts edificis municipals, però com que teníem aquesta necessitat del consultori, hem considerat optar a aquesta ajuda». El projecte superarà els 60.000 euros d'inversió.

L'alcalde ha apuntat que l'augment de la població que ha comportat l'arribada de noves famílies provinents del món urbà ha comportat d'entrada les dues noves necessitats en els serveis educatius i d'atenció mèdica: «estem contentíssims que hi hagi més habitants a Lles però, és clar, això comporta que hi hagi també més necessitats bàsiques com ara la del metge, els accessos, el servei de recollida d'escombraries, el cost de l'enllumenat... tots ens ha pujat una mica i hem de respondre, ja ens hi anirem trobant».

L'actual servei mèdic de Lles consisteix en una delegació del CAP de Martinet que visita el poble cada quinze dies. Si l'atenció mèdica s'incrementa i es consolida en els pròxims mesos, l'Ajuntament de Lles sol·licitarà un augment en la prestació d'aquest servei. Els veïns censats oficialment de Lles han passat en un any de 253 a 270.