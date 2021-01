Empreses de distribució es queixen del tancament al Ripollès i la Cerdanya

«Sembla que no existim». Així és com se senten els empresaris de distribució alimentària i de begudes del Ripollès i la Cerdanya que ahir van fer una acció de protesta a Ripoll, amb una trentena de concentrats. Els dos territoris han rebut ajuts pel confinament comarcal que es va decretar abans de Nadal, però en canvi cap d'aquestes empreses ha rebut ni un sol euro. Per això, reclamen a la Generalitat que els tingui en compte.

«Fa mesos que estem intentant sobreviure i fer la viu-viu per tirar endavant els nostres negocis, però això ja és insuportable», assegura Manoli Vega, portaveu de les empreses de distribució alimentària i de begudes del Ripollès i la Cerdanya i gerent de Delter Alimentació. I adverteix que, si la situació s'allarga, hi haurà empreses del sector que hauran de tancar perquè estan «al límit».

Ella dirigeix una de la vintena d'empreses que han signat un manifest reclamant atenció de l'administració. Segons asseguren representants d'aquest col·lectiu, el confinament comarcal decretat el 22 de desembre els ha afectat greument i els ha provocat pèrdues de més del 60% respecte de l'any passat. «No és el mateix una pèrdua del 60% en un mes de desembre que en un mes d'octubre», subratlla Vega.

Segons asseguren, no han rebut cap ajut dels que s'han fet arribar a la comarca pel confinament perimetral perquè no s'ha inclòs el sector majorista. Afirmen que ja n'estan farts perquè sembla com si «no existissin». Són conscients de la gravetat de la situació sanitària i que hi ha molts altres sectors que també ho estan passant malament. Però creuen que ha arribat el moment de demanar ajuda per poder «sobreviure» i no haver d'abaixar la persiana.

La majoria d'aquestes empreses de distribució són petites, d'entre 10 i 20 treballadors, que abasteixen els negocis de les comarques de muntanya. Per a ells, el turisme és una font molt important. Remarquen que el 80% del seu negoci són restaurants, hotels i cafeteries. «Som un esglaó més en la cadena perquè els productes arribin als establiments».