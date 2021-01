La tala al bosc de la Feixa inclou un pla de protecció natural de 25 anys

El Consell d'Alcaldes de la Cerdanya, un òrgan del Consell Comarcal, ha donat suport a l'Ajuntament de Ger en el debat públic originat fa uns mesos sobre una tala d'arbres a la zona de la Feixa. L'òrgan comarcal, governat per una coalició entre Junts i ERC amb l'alcalde de Ger al mateix equip de govern, ha anunciat que no tan sols està a favor de l'actuació forestal en qüestió sinó que el projecte inclou la vigilància sobre els hàbitats naturals del gall fer i l'ecosistema de l'entorn durant anys.

El Consell ha remarcat que als treballs de Ger «s'hi va incorporar des del començament l'assessorament complementari d'un biòleg especialista en fauna forestal que assegura la no afectació de la fauna sensible i la millora de l'hàbitat. Es tracta del millor especialista d'aquesta fauna al Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya». En aquesta línia, l'òrgan comarcal ha emfatitzat que «el treball d'aquest especialista s'allargarà els propers anys per comprovar l'evolució i reacció del bosc i de la fauna més sensible dintre del projecte Interreg Habios, i es complementarà amb altres mesures de protecció d'aquesta fauna liderades i amb el suport del mateix Ajuntament de Ger. D'altra banda, cal tenir en compte que en 14,6 hectàrees d'aquest sector protegit hi ha una reserva forestal per la qual l'Ajuntament de Ger es compromet a no intervenir-hi durant 25 anys».

L'informe tècnic sobre el bosc sostenia abans de la tala que «presentava un estat de decrepitud generalitzada amb una gran presència d'arbres secs i poca existència de planta jove per substituir progressivament els arbres actuals». Així, el Consell d'Alcaldes sosté que es va tractar d'«una intervenció que busca la millora del bosc estructurant-lo de forma heterogènia» i que en millora la biodiversitat.