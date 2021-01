La Diputació iniciarà aquest any l'ampliació de la carretera de Lles

La Diputació de Lleida té previst iniciar una vegada passi l'hivern les obres de la segona fase de remodelació de la carretera que connecta Martinet i Lles de Cerdanya. Es tracta d'una carretera clau en la comunicació interna dels pobles del Baridà i d'accés també a l'estació d'esquí nòrdic de Lles i Aransa, així com a l'entorn natural de la Llosa. L'actuació té un pressupost superior al milió d'euros.

La nova fase d'obres ha de permetre ampliar i modernitzar la carretera LV-4036 des del punt on es va acabar la intervenció anterior fins al poble de Travesseres. Així, el projecte ha de donar continuïtat al que es va acabar l'any 2016. En aquella ocasió, l'actuació va permetre arreglar i ampliar un tram de dos quilòmetres del vial en el seu traçat superior fins a l'entrada de Lles en sentit nord. Amb aquella intervenció, el trajecte de la LV-4036 ha quedat des de llavors amb uns trams amplis i d'asfalt nou i uns altres de molt estrets i amb el ferm malmès pels quals els camions hi passen amb dificultats quan hi ha més trànsit. L'alcalde de Lles, Dani Olivera, ha afirmat que al poble «esperem el projecte amb candeletes perquè el necessitem; ja estem cansats de l'estretor i del risc per als serveis d'emergències en els casos que hi han de circular de pressa». El termini d'execució de les obres és de dos anys, de manera que, durant aquest període, es produiran talls en la circulació. En la primera fase, l'aparició de grans blocs de granit va retardar les obres.