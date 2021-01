La petició de més mobilitat uneix per primer cop les AMPA cerdanes

La demanda de les famílies que el Govern de la Generalitat permeti la mobilitat comarcal ha creat l'embrió de la federació d'associacions de pares i mares d'alumnes de la Cerdanya. Sota el lideratge de l'AMPA de l'institut Pere Borrell, les famílies de la resta de centres educatius de la comarca s'estan unint en favor d'un manifest per reclamar que s'aixequi el confinament municipal que està impossibilitant la celebració de les setmanes blanques.

L'enrocament del Govern en una mesura que des de la Cerdanya i el Pirineu es veu absurda, segons han remarcat els representants de les AMPA, ha originat l'embrió del que ha de ser la Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de la Cerdanya. Així ho ha argumentat la presidenta de les famílies del Pere Borrell, Roser Fabra, la quan ha emfatitzat que la convocatòria d'una reunió telemàtica per establir el nou ens «ha de ser el pas següent» d'un moviment que és pioner a la Cerdanya a pesar que tots els centres viuen «problemes comuns». El desencadenant d'aquest moviment és la reclamació al Govern que deixi els alumnes anar a les estacions a esquiar per fer una activitat, l'esquí, que és pròpia del Pirineu i «absolutament segura» sanitàriament, segons ha emfatitzat Faura. El manifest impulsat per les famílies del Pere Borrell ja ha rebut el suport formal de les d'Alp, la Vedruna, Mare de Déu de Talló a l'espera que s'hi vagin afegint la resta d'AMPA que ja s'hi han mostrat a favor.

En el manifest, les AMPA de la Cerdanya expressen el seu «malestar per la impossibilitat de realitzar la setmana blanca» i demanen «l'alumnat i docents siguin autoritzats a desplaçar-se a 17 km de distància», en el cas de Puigcerdà, «dins de la mateixa comarca per poder realitzar els cinc dies blancs programats dins l'horari lectiu de l'u al cinc de febrer». Els pares argumenten que es tracta de «uns dies que es potencien les activitats esportives i a l'aire lliure fent salut. Creiem que aquestes activitats són fonamentals, tenim els joves més aturats que mai i l'únic espai on poden realitzar activitat física dirigida és al centre educatiu».