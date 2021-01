La Cerdanya impulsa un pla per estendre l'ús d'energies renovables

Una instal·lació de biomassa per escalfar l'escola de Ger

El Consell Comarcal de Cerdanya ha impulsat un pla per impulsar a la vall la implantació d'energies netes renovables. El pla es porta a terme a través de Jornades Energètiques en les quals els gestors públics i privats de la comarca analitzaran com propiciar el relleu en el subministrament energètic dels edificis i equipaments locals per tal de fer més sostenible el model de consum de la Cerdanya.

La primera sessió d'aquestes noves Jornades Energètiques se celebrarà aquest divendres, en format virtual, sota el títol ´Transformem el sol al Pirineu. Autoconsum fotovoltaic a Cerdanya' i analitzarà les estratègies idònies per a la implantació de manera generalitzada de l'energia solar a la vall. Segons han explicat des del Consell Comarcal, la Jornada Energètica a Cerdanya va dirigit als ens públics, tècnics i tècniques municipals i empreses sensibles amb el medi ambient i la transició energètica, «amb l'objectiu d'avançar cap a una transició energètica a través de la sostenibilitat i la resiliència de la comarca». Així, aquesta primera sessió oferirà els coneixements necessaris per poder agilitzar i facilitar la implantació de l'energia fotovoltaica com a nou model energètic i la seva adaptació al model econòmic i turístic de la comarca.

El pla compta amb la col·laboració de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN), el clúster d'empreses fotovoltaiques de Catalunya (UNEFCAT), l'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i Aran i la Diputació de Girona. El Consell ha anunciat la preparació d'una segona sessió de la Jornada pel mes de febrer per abordar altres tipus d'energia com ara les derivades de la biomassa i la geotèrmia i a altres perfils de públic. El projecte s'emmarca en el Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya.