La CUP i Arran alerten que els Jocs amaguen l'especulació urbanística

La Candidatura d'Unitat Popular (CUP) i Arran van arrencar ahir la campanya electoral al Pirineu a la Molina participant en un acte convocat pel moviment «Pirineu es fon» i la mateixa Arran per posar sobre la taula de debat un dels seus cavalls de batalla dels últims anys: la negativa a la candidatura per als Jocs Olímpics d'Hivern.

Els representants de les dues formacions van oferir un acte públic que, amb l'eslògan «Els joves aturem els JJOO», va servir de protesta davant les pistes d'esquí de la Molina, propietat de Ferrocarrils de la Generalitat, una de les administracions impulsores del projecte olímpic. A l'acció hi van participar la portaveu d'Arran, Adriana Llena, el regidor de la CUP a l'Ajuntament de la Seu d'Urgell i candidat per Lleida de la CUP-Un nou cicle per guanyar, Bernat Lavaquiol, i la diputada de la CUP-CC al Parlament Natàlia Sànchez.

Els representants de les formacions van denunciar que el projecte olímpic per al Pirineu no és més que un pla «fosc» per impulsar l'especulació urbanística. En aquest sentit, els membres d'Arran i la CUP van afirmar que la proposta olímpica porta el segell del conseller Damià Calvet, el qual es caracteritzaria per estar dissenyat d'esquena el territori i promoure els interessos econòmics dels grans empresaris i propietaris de terrenys. Els membres de la CUP van anunciar que, més enllà de demanar la celebració del referèndum sobre els Jocs al Pirineu que va aprovar el Parlament de Catalunya, apostaran per la campanya del ´No' a la celebració dels Jocs en el cas que s'acabi fent la consulta.En aquest sentit, els membres d'Arran i la CUP van assegurar que no es creuen «la disfressa amb què volen amagar la realitat dels Jocs Olímpics» i van alertar que austeritat i sostenibilitat són termes incompatibles amb el projecte olímpic.

En contraposició a la proposta olímpica, els representants de les dues formacions van defensar un model econòmic per al Pirineu que ofereixi formació i mercat laboral als seus joves. Sànchez i Lavaquiol van argumentar que el model turístic s'ha evidenciat caducat i incapaç per garantir la supervivència del territori en base als seus potencials i no a l'actual «monocultiu» turístic.

Pintada errònia per a Calvet

L'acte va venir precedit d'un incident protagonitzat per Arran i el conseller de Territori, Damià Calvet. En unes imatges difoses a través de les xarxes socials i compartides pel regidor de la CUP de la Seu, Arran va reivindicar unes pintades a una suposada casa d'estiueig del conseller Damià Calvet, que ell mateix va negar tenir alhora que va defensar els Jocs Olímpics.