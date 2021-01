Mas Montagut crea una visita amb tast que abans ensenyarà a conrear

arxiu particular

Teresa Torner amb patates ecològiques de Mas Montagut arxiu particular

El Mas Montagut de Fontanals de Cerdanya, un dels pioners al territori en el cultiu ecològic, impulsarà aquest any un projecte de promoció cultural i turístic que vol fer un pas més en les ja consolidades visites a pagès i donar la possibilitat als participants a prendre part en les tasques de la sembrada i collita de patates.

Amb el nom Espai rural la Trumferia de Cerdanya, els responsables del Mas Montagut han ideat un nou producte que vol unir la valoració de les feines històriques al camp amb la visita turística i el tast gastronòmic. La seva responsable, Teresa Torner, ha explicat que «volem oferir una experiència sensorial amb un aperitiu, una feina sobre la terra collint patates per tal que tothom pugui no tan sols menjar el producte sinó que alhora saber i aprendre com es cultiva». En aquest sentit, el projecte neix seguint els valors de «pagesia, valors i sabors» en un entorn rural que rebrà el nom de Trumferia. Torner ha remarcat la importància que els visitants facin un pas més a l'hora de conèixer els productes de la Cerdanya, i embrutant-se les mans i trepitjant els prats siguin conscients del valor real del cultiu i la vida al Pirineu. La responable de Mas Montagut ha emfatitzat que el projecte vol fer incidència en la valoració «del producte que fem, sense químics, amb valors de cultiu i una certificació sense residus; que la gent pugui trepitjar la terra, entrar als prats i recollir patates, i després, en el mateix entorn, poder degustar les diferents varietats». El projecte preveu oferir als participants diverses opcions de degustació, des del tast fins a un menú més complet a base de productes locals. Amb aquesta iniciativa, els seus impulsors també volen que els visitants a la Cerdanya en quedin més vinculats.

L'Espai rural la Trumferia de Cerdanya es posarà en marxa al Mas Montagut tan bon punt passi l'hivern i les mesures sanitàries per la pandèmia ho facin possible. El projecte ha estat seleccionat pel Consell Comarcal de la Cerdanya com un dels participants en la primera edició del ´Matchfunding Arrela't Alt Pirineu i Aran. Els consells de les sis comarques del Pirineu igualaran l'aportació econòmica que faci la ciutadania a través de micromecenatge fins a un màxim de 4.000 euros.