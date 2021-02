Les Ampa de l'Alt Urgell activen la coordinació per demanar l'esquí

La unió inèdita de les associacions de pares i mares d'alumnes (Ampa) de la Cerdanya, que s'han organitzat per demanar a la Generalitat que deixi anar els fills a les estacions d'esquí, ha derivat en un contacte, també, amb les associacions de pares i mares d'alumnes de l'Alt Urgell, les quals han activat també la coordinació per reclamar que els alumnes puguin fer el programa de l'Esport Blanc escolar.

Les famílies d'alumnes de l'Alt Urgell i de la Cerdanya estan disposades a reclamar al Govern que deixi l'alumnat del Pirineu acudir a les pistes d'esquí a fer els programes formatius vinculats amb els esports blancs. Ho fan amb el convenciment que es tracta d'una activitat controlada i segura sanitàriament i a l'aire lliure, de manera que no suposa un risc més gran del que representa la participació diària a les classes i, en el cas dels estudiants dels pobles, l'ús també diari del transport escolar. Així, els pares de l'Alt Urgell han iniciat un moviment de coordinació per sumar-se a les peticions realitzades per les famílies cerdanes, les quals ja han enviat als consellers de Salut, Interior i Ensenyament una carta consensuada de manera oficial per la pràctica totalitat de les Ampa de la comarca.

En la carta, els pares i mares de l'institut Pere Borrell, amb el suport de la resta de famílies de la Cerdanya, sol·liciten als tres departaments «que l'alumnat i l'equip docent de l'institut Pere Borrell siguin autoritzats a desplaçar?se a 17 km de distància dins de la mateixa comarca per poder realitzar els cinc dies blancs programats dins l'horari lectiu de l'1 al 5 de febrer. Que per extensió s'autoritzin a totes les escoles de la Cerdanya a poder fer els desplaçaments comarcals per dur a terme la Setmana Blanca i dies blancs programats als centres». Si han adherit de manera formal les escoles de Llívia, la Vedruna, Alfons I i Llums del Nord de Puigcerdà, l'escola Bac de Cerdanya d'Alp, l'escola Mare de Déu de Talló de Bellver de Cerdanya, l'escola Santa Coloma de Ger, Isòvol i Meranges, l'escola Portella Blanca de Lles de Cerdanya, l'escola Pere Sarret de Martinet de Cerdanya i l'escola El Puig de Prullans.

Des de l'Ampa de l'escola Pau Claris de la Seu tenen previst activar la coordinació amb la resta d'associacions de famílies de l'Alt Urgell en els pròxims dies. Segons han explicat els responsables de l'Ampa de l'escola Pau Claris, la seva intenció és centrar-se en la petició de mantenir el programa d'Esport Blanc Escolar, el qual inclou els esports de neu dins del currículum en sis setmanes a tots els centres del Pirineu.