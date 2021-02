La seguretat al concert de Buhos enfronta govern i oposició a la Seu d'Urgell

La unanimitat política amb que els grups municipals van aprovar el pressupost de l'Ajuntament a la Seu d'Urgell no ha resistit la campanya electoral. El grup de Compromís per la Seu ha criticat la gestió del consistori en el concert/obra de teatre de dissabte a la tarda per part del grup Buhos i ha instat l'equip de govern a demanar disculpes perquè, al seu entendre, l'organització no complia les mesures de seguretat derivades de la pandèmia de la covid-19. Per la seva banda, el govern de Junts i ERC que encapçala l'alcalde Jordi Fàbrega ha respòs a través dels mitjans de comunicació municipals que l'acte cultural es va fer amb total respecte a les normes que estableix el Procicat.

Segons ha denunciat el partit de l'oposició «l'equip de govern ha estat incapaç de mantenir l'ordre i han permès l'incompliment de les normes sanitàries amb la seva desídia i passivitat habitual, com així ho acrediten diverses fotos i vídeos publicats a les xarxes socials que han despertat la indignació de molts ciutadans i ciutadanes de la Seu». Per contra, Fàbrega ha contestat que es va poder fer un acte cultural amb «absolutament totes les garanties sanitàries per minimitzar qualsevol risc sanitari en el marc del que estableix el Procicat».