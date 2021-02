El Cerdà de l'Any prorroga la llista del 2019 i convoca la votació del 20

L'Institut d'Estudis Ceretans (IEC) ha decidit prorrogar la llista de candidats al premi Cerdà de l'Any 2019, afegint-hi alguns nous aspirants proposats per institucions i veïns, i convocar un nou període de votacions per designar el guanyador de l'edició del 2020. L'IEC ja ha fet pública una llista amb 26 persones i entitats candidates i ha fixat de termini fins el dia nou d'aquest mes de febrer per rebre més propostes i activar la fase final del procés de selecció.

L'excepcionalitat de l'any 2020 amb una aturada general de l'activitat des del mes de març ha empès l'Institut d'Estudis Ceretans a establir una pròrroga dels candidats que van aspirar al Cerdà de l'Any 2019. Es tracta d'una mesura que ja contemplen les bases del concurs a fi efecte de posar en valor la feina feta per les persones, entitats o administracions durant els últims anys. La membre portaveu de l'IEC Maria Teresa Licciardi ha explicat que aquesta primera selecció de candidats es completarà amb els nous aspirants i que serà després el jurat del certamen qui farà el debat intern per designar els tres finalistes definitius. Aquesta última fase del procés de selecció s'iniciarà el dia quinze de març amb la publicació dels tres finalistes i el començament de la fase de votacions populars, que es farà a través de vots per Internet. Tal com va passar fa un any, l'IEC preveu no poder tampoc celebrar la gala en aquesta edició i que, doncs, en la de l'any que ve es pugui honorar els guanyadors dels anys 19, 20 i 21.

Els 26 preseleccionats

En la primera selecció d'aspirants hi ha l'Associació Universitària, la Penya Barcelonista de Puigcerdà, Joan Muntané, Càritas Parroquial, Creu Roja, Cos de bombers de Puigcerdà, la Inestable Ceretana, Coral Capella de Santa Maria, Coral Cerdanya Canta, Coral Flor de Neu, Enric Subirats, Grup de Recerca, Tous Azimuts, Eric Marty, Mado Gaurenne, Daniel Hernàndez, Enric Quílez, Alfons Brosel, Fundació El Castellot, Albert Boronat, Colla Gegantera de Queixans, Descens Infantil la Molina, Colla Castellera de Cerdanya, Albert Vidal i Cor Transfronterer de Cerdanya.