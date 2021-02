L'Ajuntament de la Seu nega que l'actuació de Buhos posés en risc la salut dels assistents

L'equip de govern de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, ha negat les acusacions del grup de l'oposició del PSC sengons les quals el concert teatralitzat de Buhos del cap de semtnaa passat posés en risc la seguretat sanitària dels assistents. En aquest sentit, l'equip de Junts i ERC ha emès un comunicat en el qual afirma que "davant la polèmica generada i utilitzada per l'oposició arran del concert del grup musical Buhos celebrat el passat dissabte 30 de gener a la pista polivalent esportiva, el govern municipal reafirma que aquest acte es va portar a terme perquè les restriccions actuals el Procicat permet realitzar activitats culturals com aquesta; Es pot estar més o menys d'acord amb les mesures aplicades, però són les que són i no les podem modificar a nivell municipal".

Segons ha remarcat el consisotir, el concert es va fer amb totes les mesures de seguretat sanitàries, amb aforament limitat, entrada adquirida prèviament, distància entre 1,70m i 2 m entres les diferents bombolles -encara que el Departament de Salut estableix com a distància mínima de seguretat 1,5m- control de temperatura i gel hidroalcohòlic a l'entrada i ventilació prèvia i durant l'actuació. Segons les xifres del consistori, en aquest concert hi havia 336 persones de públic, quan el Procicat permet en un espectacle com aquest fins a un total de 405. Al respecte de la polèmica, des de l'equip de govern s'afirma que "a través d'una foto o un vídeo, per efecte de perspectiva, pot semblar que les distàncies no eren correctes, però estava mesurat i la distància era d'entre 1,70 i 2m entres les diferents bombolles".

A més, una desena de treballadors municipals i voluntaris van realitzar tasques de control per assegurar el compliment estricte de les mesures. Un fet a destacar és la baixa temperatura en aquest espai a causa de la ventilació. Tant el públic assistent al concert com els propis músics van remarcar que es van sentir segurs gràcies a l'aplicació estricta de les mesures de seguretat sanitària.

Suport a la cultura

L'equip de govern també vol remarcar que a causa de les mesures restrictives que "malauradament" s'han d'aplicar, des de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell s'està intentant ajudar amb ajuts directes als diferents sectors afectats i/o condonant taxes municipals que ha estat per un import d'1.100.000€ l'any 2020, "i ara treballant-ne un de nou per valor de 100.000€".

En aquest sentit, des de l'equip de govern es reitera que "una altra manera d'ajudar als sectors afectats per la pandèmia és realitzar activitats que permet el Procicat, i la cultura és un d'ells". Val recordar que durant tot el 2020 la facturació en el sector cultural ha baixat un 90%, "i moltes famílies en viuen". Alhora, també s'afirma que "ens agradaria ajudar a més sectors i fer més activitats com aquesta, amb tots les mesures. Seguim insistint que caldria aplicar mesures territorialitzades que ajudarien als nostres comerços, autònoms i resta d'empreses".

L'equip de govern ha reiterat que "si amb mesures i molts controls es poden fer diferents activitats i posar el nostre granet de sorra per ajudar alguns d'aquests sectors (i per tant a totes les famílies que en depenen), entenem que s'ha de fer". En aquest sentit l'Ajuntament de la Seu "ha intentat estar sempre al costat de la cultura, i mantenir una agenda cultural adaptada a totes les restriccions, com per exemple amb la programació des concerta de l'Orquestra de Cambra Cadí i de Rufaca Folk Jazz Orchestra, presentacions de llibres i l'espectacle musical El Rescat dels Minairons, entre d'altres", segons ha argumentat el mateix equip de govern.