Prullans fixa per al setembre l'inici de la remodelació integral del centre

L'Ajuntament de Prullans ha fixat data per a l'inici de les obres que durant un any han d'aixecar els carrers del centre per renovar-ne el paviment i crear un entorn urbanístic nou en quant als materials i la gestió de les xarxes de serveis i, alhora, més adient a la imatge de poble de muntanya sobre la que basa el seu turisme. L'actuació s'iniciarà el mes de setembre a fi efecte de possibilitar l'esperada temporada turística de l'estiu que salvi l'exercici econòmic.

L'equip de govern municipal te sobre la taula el dossier de licitació de les obres per tal d'activar-ne l'adjudicació en les pròximes setmanes. L'alcalde, Albert Maurell, ha explicat que «si be tot està sempre condicionat a l'evolució de la covid-19, la nostra intenció és començar les obres després de l'estiu per evitar el col·lapse de l'estiu, de manera que a finals d'agost o principis de setembre, quan les empreses tornin a anar al ritme habitual començaríem les obres».

El pla de renovació del nucli antic de Prullans comportarà una inversió de la Generalitat, a través del Pla Únic d'Obres i Serveis, de 370.000 euros. Una xifra a la qual s'hi sumarà una aportació municipal que elevarà el pressupost final fins els 462.000 euros. El disseny dels carrers prioritzarà una vial central pel trànsit pràctic per la neteja de la neu i unes voreres empedrades que donin un aire rústic de muntanya al poble. Una imatge que, segons ha remarcat Maurell, retorni al poble el seu aspecte tradicional.