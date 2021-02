La Cerdanya vol liderar un acord al Pirineu sobre l'ús de l'energia solar

L'èxit de les primeres Jornades Energètiques de la Cerdanya, amb participació d'empresaris i representants de les administracions no tan sols cerdans sinó que també d'altres comarques veïnes, ha sorprès als mateixos organitzadors del Consell Comarcal fins al punt que han decidit apostar per la preparació d'un acord que promogui l'ús de l'energia fotovoltaica al Pirineu.

Des del Consell Comarcal han explicat que el primer pas serà establir una informació a l'abast de tothom perquè tant particulars com empresaris i administracions locals tinguin la mateixa formació pel que fa als protocols d'instal·lació i avantatges de l'energia solar al territori. La tècnica d'Economia Circular del Consell, Elisabeth Escala, ha explicat que comarques com la Cerdanya, l'Alt Urgell i els Pallars comparteixen una realitat econòmica basada en el turisme que ha de servir per fixar una força conjunta per reclamar i potenciar el model energètic més idoni pel territori de muntanya. En la primera sessió de les Jornades Energètiques, que van aplegar una setantena de participants sota el títol Transformem el sol al Pirineu. Autoconsum fotovoltaic a Cerdanya', ha servit de punt de partida per activar una reforma en aquest àmbit a les comarques de la serralada. Si bé el primer objectiu era treballar sobre les administracions i les entitats public i privades, des del Consell han remarcat que el pla també farà incidència en els particulars per tal l'ús de l'energia solar s'estengui arreu.

Plaques sobre la pissarra

En el debat sorgit durant la primera jornada, es va analitzar la idoneïtat de prioritzar la instal·lació de plaques solars a les teulades per tal d'optimitzar el rendiment de les plaques. En aquest sentit, alguns experts van apuntar que la tecnologia ha avançat fins al punt que actualment les plaques solars poden quedar plenament integrades als teulats de pissarra a fi efecte que no pertorbin la imatge turístic dels pobles. En aquest debat també es va analitzar els possibles prejudicis d'implantar un model basat en implantar grans extensions de plaques en prats. Des del Consell també es vol fer avançar en paral·lel el debat sobre l'eficiència energètica dels edificis per no malbaratar energia en, per exemple, cases mal aïllades.

L'organització de les Jornades Energètiques de Cerdanya compta amb la col·laboració de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN), el clúster d'empreses fotovoltaiques de Catalunya (UNEFCAT), l'Ateneu Cooperatiu de l'Alt Pirineu i Aran i la Diputació de Girona. El Consell ha anunciat la preparació d'una segona sessió de la Jornada pel mes de febrer per analitzar altres tipus d'energia netes com ara les que utilitzen la biomassa i la geotèrmia. El projecte forma part del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya.