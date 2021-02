Puigcerdà inicia la sala del museu que dedicarà a la vida al convent

L'Ajuntament de Puigcerdà ha iniciat les obres per adequar la planta soterrània del Museu Cerdà amb una sala dedicada a les antigues comunitats religioses a la vila i la vida quotidiana al convent de monges que va albergar el mateix edifici. La primera fase de les obres es realitza als tallers de l'empresa encarregada de fer la museïtzació, i després es farà la instal·lació a les sales definitives. L'actuació completarà l'exposició permanent del Museu Cerdà amb les sales dedicades a la vida tradicional a través de la casa i la família de la Cerdanya i a la història de Puigcerdà.

La visita a la sala dedicada a les comunitats religioses de Puigcerdà, entre les quals hi ha les dels dominics, els franciscans i les clarisses, inclourà la recreació d'una antiga cel·la on feien vida les monges internes, així com l'entrada a la cripta que encara hi ha a l'edifici on eren enterrades les religioses. El recorregut per aquest nou espai tindrà una escenografia i equipament multimèdia per diversificar l'experiència cultural i turística. L'equip de govern municipal treballa amb la previsió que les obres durin uns cinc mesos i que a l'estiu ja es pugui estrenar la nova visita al Museu Cerdà, segons ha explicat l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira.

El projecte suposa una inversió d'uns 195.000 euros, que inclouen ajudes dels fons europeus Feder de 80.000 euros, de la Diputació de Girona de 100.000 euros i una aportació del mateix Ajuntament d'uns 15.000 euros.