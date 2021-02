La Cerdanya prepara un programa per reimpulsar l'ús de la biomassa

El Consell Comarcal de la Cerdanya vol que l'ús de l'energia generada per biomassa torni a ser un dels referents per als gestors i constructors d'edificis a la vall. L'òrgan vol que els ajuntaments, particulars i empreses de la comarca tornin a apostar per aquest tipus de gestió energètica local i sostenible, tal com ho van fer en la dècada passada, quan la Cerdanya es va situar com a territori capdavanter en la instal·lació de calderes alimentades amb fusta dels boscos locals.

Actualment a la Baixa Cerdanya setze dels disset municipis tenen instal·lacions públiques de generació d'energia amb biomassa dels seus boscos. Tan sols Puigcerdà no en té encara. Això és així perquè des dels primers anys d'aquest segle els pobles de la vall van començar a apostar per aquesta energia. L'any 2010 la Generalitat va designar Alp, amb tres calderes instal·lades, com el poble capdavanter al país en aquest tipus de gestió dels recursos. Després també s'hi van sumar Bellver, Martinet, Ger i la resta d'ajuntaments, així com algunes comunitats de veïns, hotels i estacions d'esquí com la Molina per escalfar escoles, centres cívics, edificis administratius o poliesportius. Ara el Consell vol establir un protocol d'ajuda i assessorament a particulars, empreses i administracions per reimpulsar el sector i el de la geotèrmia a partir de les novetats tant tècniques com legals que s'han anat generant els últims anys. En aquest sentit, des del Consell han remarcat que una caldera de biomassa podria generar energia per als seus propietaris i, alhora, per a altres comunitats veïnes en cas d'excedent en la generació. Per analitzar les noves possibilitats, el Consell ha convocat per al dia 12 la segona sessió de la Jornada Energètica de Cerdanya, centrada en els recursos de la biomassa i la geotèrmia.