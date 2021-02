Puigcerdà farà després de l'hivern la nova sala d'actes del Passeig

L'Ajuntament de Puigcerdà ha licitat les obres per iniciar en les pròximes setmanes un dels projectes que ha de permetre la capital cerdana incorporar nous espais culturals i socials al centre de la vila: l'ampliació de la biblioteca Comtat de Cerdanya.

El projecte va més enllà de la incorporació de noves sales a l'actual edifici, que ocupa una ala del que havia estat l'antic convent dels Dominics. Així, l'actuació planteja la creació d'una sala d'actes de petit format al cor del nucli antic que, d'una banda, evitarà haver de fer activitats a de format reduït a la sala gran del Museu Cerdà o a la planta baixa de la mateixa biblioteca retirant les taules i, de l'altra, obrir un nou equipament al centre de la vila. L'equip de govern ha anunciat la licitació de les obres a fi efecte que els operaris entrin a les sales de la biblioteca tan bon punt passi l'hivern. El projecte contempla una inversió inicial superior als 335.000 euros que el consistori pagarà amb una subvenció de 400.000 que ha rebut de la Diputació de Girona amb la qual també podrà completar l'adequació dels espais.

Les obres se centren en la planta baixa de l'antic edifici del convent dels Dominics, el qual té una entrada per la plaça del Claustre, on hi ha l'accés a la biblioteca, i una altra pel passeig 10 d'Abril, on actualment hi ha la seu del Casal d'Avis Sant Domènec. Amb l'inici de les obres i la reconversió de l'espai, aquest equipament social canviarà d'ubicació, situant-se en una de les ales de l'edifici del Casino Ceretà, a escassos cent metres per tal que els avis i àvies no vegin molt modificades les seves rutines.

Les obres d'ampliació de la biblioteca Comtat de Cerdanya inclouen la creació de noves sales tematitzades així com la redistribució dels actuals espais.

Sala sobre la Vella de l'Estany

El disseny conceptual del projecte preveu la creació d'un espai específic per al públic infantil de la biblioteca, el qual es tematitzarà sobre la llegenda de la Vella de l'Estany que cada any farceix de contingut mític la Festa de l'Estany. D'aquesta manera, els infants de la vila interioritzaran de petits aquesta tradició local.

En paral·lel, l'espai que ara ocupa la biblioteca infantil es destinarà a la nova sala de temàtica local, amb la col·lecció de llibres i documents que tracten el Pirineu, la Cerdanya i Puigcerdà. Un dels objectius de l'actuació és que la bibioteca Comtat de Cerdanya no tan sols guanyi en més espais sinó que també en visibilitat en tant que equipament cultural gràcies al fet que tindrà una entrada pel Passeig, una avinguda connectada directament amb la trama de carrers comercials del nucli antic. Les obres tenen un termini d'execució de sis mesos, de manera que l'equip de Govern municipal treballa amb la previsió de poder enllestir-les al final d'aquest any.