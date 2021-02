La Cerdanya reprèn i allarga fins entrat el març el pla d'esquí escolar

Famílies, escoles i estacions d'esquí del Pirineu han vist obrir-se aquesta setmana una petita finestra d'activitat. Tal com van reclamar de manera conjunta les Associacions de Pares i Mares (AMPA) de la Cerdanya i, el Govern ha permès reactivar el programa Esport Blanc Escolar, que inclou els esports de la neu al currículum dels alumnes de primària. Aquesta setmana els estudiants de l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà ja han començat a pujar a les pistes d'esquí nòrdic de Sant Joan de l'Erm i Guils Fontanera.

L'activació del programa Esport Blanc Escolar ha començat a generar una activitat a les pistes que si bé no substitueixen les xifres d'una temporada normal, en el cas de les nòrdiques si més no permet reprendre-hi els negocis entre setmana. Dilluns van fer esquí de fons a Guils l'escola Alfons I de Puigcerdà, ahir ho ha fet la de Llums del Nord i divendres ho farà la de Llívia. Les escoles de la ZER Baridà Batllia i Ridolaina a la comarca lleidatana faran esquí nòrdic a Lles i Aransa les pròximes setmanes. L'àrea d'esports del Consell Comarcal està reestructurant el calendari de les jornades d'esquí. A causa de l'aturada pel confinament municipal, aquest any el programa EBE s'allargarà entrat el mes de març i haurà de desdoblar jornades fent esport blanc matí i tarda. El programa, estrenat l'any 2014 a la vall i estès després a tot el Pirineu, beneficia a la Cerdanya 227 alumnes de tercer i quart de primària de tota la comarca.