Prats uneix el nucli urbà i un dels barris més poblats amb un vial d'oci

Prats serà a les pròximes setmanes un poble amb els seus dos principals nuclis habitats més units. L'Ajuntament ha iniciat les obres de construcció d'un carril exclusiu per a vianants i ciclistes que, paral·lel a la carretera, connectarà el nucli urbà principal amb el veïnat conegut com el ´Barri Indústria'.

Aquest veïnat és un dels més poblats del terme municipal, amb uns 30 habitats que suposen prop del 40% dels veïns empadronats al terme. El veïnat, però, queda aïllat del nucli central per què per anar d'un lloc a l'altre cal passar per la carretera que estableix el límit provincial entre Lleida i Girona i uneix Prats i Alp. Això feia que fins ara, els veïns d'un i altre barri haguessin de caminar pel voral de la carretera a tocar del trànsit. El nou vial farà dos metres d'amplada, tindrà una superfície de formigó i serà d'ús exclusiu per a vianants i ciclistes, per la qual cosa quedarà separat per dues tanques metàl·liques i de fusta a banda i banda.

L'Ajuntament de Prats i Sansor ha previst igualment la instal·lació d'un sistema d'il·luminació que s'activarà amb sensors, de manera que reduirà el consum elèctric i permetrà passar-hi també de nit. El projecte preveu una inversió de 80.000 euros i compta amb una subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC). El projecte ha inclòs un acord amb el propietari del prat. L'alcalde de Prats, Xavier piques, ha remarcat que el nou vial serà molt important per unificar la vida social al poble perquè possibilitarà entre altres coses, que els nens i les famílies puguin anar a l'escola caminant recorrent el terme d'un extrem a l'altre. L'equip de govern treballa amb la previsió que les obres es puguin enllestir en el termini de quatre setmanes, de manera que es pugui estrenar ja durant el mes de març.

El nou carrer de passeig arribarà a les primeres cases de la trama urbana central. L'alcalde ha explicat que en un futur, quan es pugui desenvolupar el Pla d'Ordenació Urbana, la intenció del govern municipal és allargar el vial d'oci fins el centre mateix del nucli urbà, on hi ha l'Ajuntament, l'escola i el local social.