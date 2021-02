Empresa i Coneixement amplia en 1,3 milions d'euros els ajuts directes al sector turístic de la Cerdanya i el Ripollès

El Departament d'Empresa i Coneixement ha reforçat amb 1,3 milions d'euros els ajuts directes per a autònoms i empreses del sector del turisme de la Cerdanya i el Ripollès, oberta el 14 de gener passat per pal·liar els efectes derivats del tancament perimetral d'aquestes comarques. Així, l'Agència Catalana de Turisme (ACT) donarà cobertura a la totalitat dels 422 beneficiaris de la línia, 204 a la Cerdanya i 218 al Ripollès, tenint en compte que la gran majoria ja han cobrat la subvenció i la resta ho farà la setmana vinent amb aquests diners addicionals. Pel que fa al sector de la restauració, el comerç i els serveis assimilats, hi ha 889 beneficiaris, 477 de Cerdanya i 411 del Ripollès, a qui aquesta setmana se'ls han ingressat els ajuts.

La línia destinada al sector turístic estava dotada inicialment amb 2.224.500 euros. Un 67% dels seus beneficiaris han estat empreses d'allotjament turístic i explotadores d'habitatge d'ús turístic; un 26%, establiments i activitats d'interès turístic; un 4% agències de viatge i un 3%, guies de turisme i guies de muntanya. Els ajuts consistien en una aportació de 10.000 euros pels titulars d'allojaments, 7.500 per a explotadors d'habitatges turístics, uns altres 7.500 per establiments i activitats, 1.500 euros per guies i uns altres 1.500 per agències de viatges.

Pel que fa a la línia de restauració, comerç i serveis assimilats, dotada amb 1.961.500 euros, pretén ajudar a mantenir la competitivitat i la continuïtat dels negocis. Els ajuts són de 3.000 euros per la restauració, 1.500 pels comerços i 1.500 pels serveis assimilats. En aquest darrer grup s'inclouen tallers mecànics, serveis fotogràfics, copisteries i arts gràfiques, serveis de reparacions, tintoreria i bugaderies, perruqueries i salons d'estètica i bellesa, i serveis de menjar a domicili. Del total de beneficiaris d'aquesta línia, gairebé la meitat (un 47%) han estat del sector de la restauració, seguits del comerç (37%) i dels serveis (un 16%).



Reforç de 8,7 milions d'euros de la línia d'ajuts per al sector turístic del novembre passat



D'altra banda, el DOGC també publica aquest divendres l'ampliació de 8,7 milions d'euros de la línia d'ajuts directes per a autònoms i empreses del sector turístic afectats per la covid-19 que es va obrir el 26 de novembre de l'any passat i que estava dotada amb 19 milions d'euros. Aquesta s'adreçava a guies de turisme de Catalunya habilitats, titulars d'establiments d'allotjament turístic, agències de viatge, empreses explotadores d'habitatges d'ús turístic i establiments i activitats d'interès turístic.