Puigcerdà trasllada als restaurants i les xarxes la Festa del Trinxat 2021

L'Ajuntament de Puigcerdà ha decidit suspendre oficialment la Festa del Trinxat d'aquest any tal amb el seu format tradicional i després d'analitzar les possibilitats d'organitzar algun tipus d'esdeveniment virtual ha optat per traslladar als restaurants la celebració d'una acció al voltant d'aquest plat tradicional que permeti mantenir viva per uns dies la festa en un nou format.

La Festa del Trinxat 21 se celebrarà de manera íntima a les taules dels restaurants que tenen permès obrir els matins i els migdies durant aquest mes de febrer. Així, alguns restauradors de la capital cerdana oferiran durant el mes de febrer plats tradicionals i noves propostes a partir de la col, la patata i la rosta de porc, els ingredients principals del trinxat.

Sobre el format d'aquest any de la celebració, l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha argumentat que, d'una banda, era «totalment inviable» l'organització d'un esdeveniment com la Festa del Trinxat en la qual s'apleguen un miler de persones al poliesportiu i, de l'altra, que «tampoc no tenia massa sentit» organitzar una acció virtual al voltant d'una festa els valors bàsics de la qual són la gastronomia i la trobada social.

Al costat dels restauradors, l'equip de govern municipal també llançarà aquest mes una campanya de promoció a través de les xarxes socials i els mitjans municipals al voltant del trinxat i la cuina tradicional de la Cerdanya a fi efecte de mantenir viu per uns dies l'esperit de la festa.