Llívia posa radars al vial que creua el poble per reduir-ne la perillositat

L'Ajuntament de Llívia ha dit «prou» al perill que comporta la circulació massa ràpida dels vehicles que creuen el nucli urbà per la carretera N-154 i després d'intents anteriors de frenar aquesta dinàmica amb càmeres de videovigilància i senyals de trànsit, ha instal·lat radars de control de la velocitat. Després de quinze dies amb caràcter informatiu, les fotografies que facin els radars a partir d'aquest dimarts ja comportaran multes.

El tram de la carretera N-154 que creua el nucli urbà de Llívia és alhora un dels vials principals del poble. Per aquest carrer hi passen cada dia els escolars i vianants que van del nucli antic a l'entorn d'esbarjo del parc de Sant Guillem i la zona esportiva. Per això, la convivència amb el trànsit de vehicles esdevé perillosa quan els conductors circulen a gran velocitat, extrem que es produeix amb molta freqüència. Davant d'aquesta situació, l'equip de govern ha optat per instal·lar radars de control de velocitat al vial, els quals s'afegeixen a les càmeres de seguretat que ja va fer posar l'any 2018 i que també identificaven els vehicles. Amb els nous radars, els conductors han de reduir la velocitat fins als 40 quilòmetres per hora si no volen ser sancionats. Fins ara els vehicles creuaven el poble a una velocitat que de mitjana se situava al voltant dels 60 quilòmetres per hora, segons els estudis de l'equip de govern. Aquests mateixos estudis apunten que el vial suporta un trànsit d'uns 8.000 vehicles al dia.