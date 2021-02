Bellver crea un pla de reactivació econòmica per al sector turístic local

L'Ajuntament de Bellver de Cerdanya ha activat un pla que, sota el nom «Reactivem Bellver», té com a objectiu contribuir a la dinamització econòmica del poble. Així, el consistori ha fet públiques les bases per a la concessió d'ajudes a la restauració local a través de cinc accions amb la finalitat de fer front a les pèrdues provocades per la doble crisi de la covid-19.

En l'apartat «Ajuts per despesa en establiments i serveis del municipi», l'Ajuntament ha anunciat que «donarà suport a la despesa de l'activitat que es faci per reiniciar l'activitat i que es destini a l'adquisició de productes per al negoci destinats a subministraments de tot tipus adquirits a la mateixa població de Bellver. L'import atorgat serà de 300 euros com a màxim, a distribuir en dos terminis». En un altre apartat anomenat «Promoció directa en menús i menjar per emportar», concedirà ajudes «per promocionar la venda de menús per part dels establiments de restauració i hostaleria a qualsevol persona que ho sol·liciti, tant si és per servir en el mateix local com per emportar. La quantia de la promoció atorgada serà de 5 euros per menú diari servit». Els establiments que s'hi adhereixin mostraran un rètol de la campanya. Amb aquesta mesura, l'Ajuntament vol ajudar el sector turístic i de la restauració a reobrir i recuperar l'activitat. El pla també inclou accions socials i de promoció del lloguer social, així com de caire laboral, amb la creació de places de treball en àrees del mateix Ajuntament.