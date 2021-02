Puigcerdà analitza el parc urbà d'arbres i en tala tres

L'Ajuntament de Puigcerdà ha portat a terme les darreres setmanes un estudi sobre l'estat dels arbres dels espais forestals urbans i places de la vila a fi efecte d'analitzar la supervivència de cada un dels exemplars i, alhora, vetllar per la seguretat dels vianants allà on n'hi ha amb perill de caure. L'actuació ha comportat la poda de prop 800 arbres de diverses mides així com la retirada de tres arbres morts del parc Shierbeck, un dels espais de passeig més freqüentats pels puigcerdanesos.

L'¡operació de poda a la població d'arbres de la capital cerdana no ha servit tan sols per corregir possibles desperfectes que pugui tenir cada arbre i millorar-ne així la qualitat estètica, segons han remarcat els serveis municipals, sinó que, alhora, ha ajudat que els exemplars que es mantenen a les places i parcs tinguin una estructura que els permeti créixer forts i sans, tal com han emfatitzat des del consistori. Alhora, l'operació també serveis per reduir el risc de trencament de branques a causa d'un creixement excessiu, malaltia de l'arbre o per condicions meteorològiques extremes. El reforç de l'estructura permet els arbres urbans aguantar amb més garanties la neu que s'hi diposita i que, en episodis de temporals de neu molt humida, causa caigudes de branques i troncs arreu de la comarca. El ventall d'arbres urbans de Puigcerdà disposa d'exemplars emblemàtics per la població com ara les sequoies de l'estany o els plàtans de la plaça dels Herois.