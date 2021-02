La Cerdanya impulsa la recuperació dels antics camins cap al Ripollès

La Cerdanya vol recuperar i millorar la seva connexió per camins amb el Ripollès i, alhora, amb la xarxa global de senders que uneix aquesta part del Pirineu i el Prepirineu amb la Garrotxa i l'Alt Empordà. Els consells comarcals de la Cerdanya i el Ripollès treballen plegats per analitzar i reimpulsar les connexions tradicionals del territori pels passos naturals a les muntanyes de la Collada de Toses i els vessants del Puigmal a fi efecte de promocionar-ne l'ús.

Els òrgans encarregats de coordinar el treball i unificar els respectius plànols per establir la connexió entre els camins d'un i altre costat de les dues comarques són, per un costat, Turisme de Cerdanya i, per l'altra,l'Agència de Desenvolupament del Ripollès. El projecte pretén unir l'entramat de senders de la Cerdanya amb la xarxa de camins Itinerànnia. Aquest projecte gestiona més de 2.500 quilòmetres de senders entre el Pirineu i el mar entre les comarques del Ripollès, la Garrotxa i l'Alt Empordà i, en un futur pròxim, també amb connexió amb els que creuen la conca alta del Segre. La tasca de coordinació i execució d'un pla de treball per unir els camins dels dos costats de la Pirineu s'emmarca en un Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) sobre Turisme i Senderisme amb la participació de les administracions locals i la Generalitat. Un estudi apunta que l'impacte d'aquest projecte sobre les tres comarques que ja l'han aplicat ha estat alguns anys d'uns tres milions d'euros.