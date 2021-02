Puigcerdà inventaria el seu passat jueu per crear una nova ruta turística

L'Ajuntament de Puigcerdà i el departament de Cultura de la Generalitat han començat a treballar conjuntament en la creació d'una nova ruta cultural, acadèmica i turística d'àmbit nacional que tindrà el patrimoni i llegat jueu local com a eix vertebrador.

El projecte ja s'ha començat a treballar amb representants de l'Ajuntament de Puigcerdà, d'altres municipis implicats i tècnics de la Generalitat sota el nom d'«Aljames» L'objectiu d'aquesta nova actuació és «endreçar, reconèixer i promoure el patrimoni jueu de Catalunya» així com «crear coneixement i recuperar la memòria i identitat oblidades de la cultura jueva a Catalunya per tal que es divulguin al públic en general i se'n faciliti la recerca als acadèmics», segons han explicat des del departament de Cultura. A Puigcerdà hi ha constància des de l'any 1325 de l'existència d'un call jueu construït a tocar de les antigues muralles. A tocar de la plaça del Call s'en conserva part de la trama urbana. En una primera fase, el projecte preveu fer un inventari de les restes patrimonials i culturals jueves a cada municipi i posteriorment un pla d'acció per a la recuperació, divulgació i promoció tant de manera general amb nous recursos turístics com acadèmica amb productes més especialitzats. En el projecte hi prenen part els municipis de Barcelona, Balaguer, Besalú, Castelló d'Empúries, Cervera, Girona, Lleida, Montblanc, Santa Coloma de Queralt, Puigcerdà, Tàrrega, Tarragona, Tortosa, Valls i Vic.