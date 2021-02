Puigcerdà anuncia la represa de les obres del nou centre cívic i esportiu

L'Ajuntament de Puigcerdà ha anunciat la represa en les pròximes setmanes de les obres de construcció del nou centre cívic municipal, el qual s'ha començat a aixecar a la zona esportiva. El consistori té previst reactivar els treballs de la que serà la segona fase de l'actuació a fi i efecte que les primeres sales del nou equipament públic es puguin estrenar entre final d'aquest any i principi del que ve.

L'actuació ja ha completat la primera fase d'obres amb la construcció dels fonaments i els murs perimetrals. L'equip de govern vol accelerar ara la segona fase del projecte per tal que es pugui utilitzar com més aviat millor el gimnàs que s'ha d'ubicar a les dependències de la planta baixa i el primer pis. Aquesta urgència respon a la necessitat d'ampliar el servei que ofereix actualment el gimnàs del poliesportiu. Així, en aquesta segona fase de les obres, els operaris aixecaran l'estructura inferior i construiran la primera planta amb un pressupost previst inicialment de 331.000 euros.

Una vegada completada aquesta segona fase, en una tercera es construirà la segona planta, per a la qual el consistori n'ha canviat el disseny interior inicial. Així, l'auditori, amb escenari i platea retràctil del projecte original, ha estat substituït per una sala polivalent neta que ha de servir per fer-hi activitats esportives i socials. El pressupost de les tres fases assoleix el milió d'euros, una xifra rebaixada respecte de la previsió inicial de més de quatre milions.