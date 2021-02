La Cerdanya vertebra al Pirineu el debat sobre el seu abastament energètic ideal

El Consell Comarcal de la Cerdanya ha anunciat l'organització de noves jornades de debat sobre l'energia al Pirineu. Després de l'èxit de les dues primeres sessions, en les quals hi han pres part representants de totes les comarques de la serralada a pesar que inicialment l'activitat havia estat pensada des de l'àmbit comarcal, ha empès el Consell a vertebrar un debat transversal a l'Alt Pirineu. Aquesta anàlisi ha d'aglutinar sectors públics i privats amb les administracions locals i la Generalitat amb l'objectiu d'establir el model idoni de consum energètic al territori de muntanya i, alhora, oferir facilitats a administracions, empreses i particulars per a la instal·lació de sistemes d'abastament energètic sostenibles i el màxim local possible.

Celebrada la primera edició de la Jornada Energètica a la Cerdanya, els organitzadors han apuntat que «la valoració global del Consell Comarcal de la Cerdanya respecte a l'acollida i resposta de les dues jornades ha estat molt positiva. Així, davant la necessitat d'informació i d'un impuls cap a un model energètic sostenible, de qualitat i local, es preveu convocar més trobades en col·laboració amb altres entitats del Pirineu amb la finalitat de fomentar el treball en xarxa i cooperatiu i avançar en la transició energètica com a conjunt de territori natural i de muntanya, sense fronteres geogràfiques, de demarcació o delimitacions polítiques».

Les dues sessions virtuals impulsades pel Consell i englobades dins la Jornada Energètica a la Cerdanya, amb els títols «Transformem el sol al Pirineu: autoconsum fotovoltaic a la Cerdanya» i «Els recursos de la forest i del subsòl al Pirineu: biomassa i geotèrmia», han aplegat més de 150 participants representants de la Generalitat, les diputacions de Girona i Lleida, el Departament d'Agricultura, els Consells Comarcals de l'Alt Urgell, l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i el Conselh Generau d'Aran, així com representants d'ajuntaments i arquitectes tècniques de la Cerdanya amb les alcaldies d'Alp, Bellver de Cerdanya, Das, Ger, Llívia, Puigcerdà i Urús, i delegats d'altres municipis del Pirineu com ara Alins, Llavorsí, Vall de Cardós, Soriguera, Rialp, la Seu d'Urgell, Alt Àneu, Vielha, Tremp i l'EMD d'Isil i Alós, segons han enumerat els organitzadors. També hi han participat representants d'entitats com Pallars Actiu, l'Associació Leader Ripollès Ges Bisaura, l'Agència de Desenvolupament del Ripollès i Integra Pirineus; empreses tècniques energètiques com Cerdanya Solar, PEUSA i Pinergia; empreses agroalimentàries i de serveis; i arquitectes, tècnics i tècniques independents. En els debats es va obrir una diagnosi actual del sistema energètic i es van analitzar els marcs legals.