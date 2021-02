La Cerdanya activa una plataforma comarcal de comerç local en línia

Un dels carrers comercials de Puigcerdà, on hi ha el gruix de les botigues de la comarca

La Cerdanya ha posat en marxa una plataforma d'àmbit comarcal de comerç minorista local en línia. Es tracta d'un projecte impulsat pels botiguers de Puigcerdà i obert als de la resta de la comarca que ha comptat amb el suport tècnic de la Diputació de Girona. De fet, la Cerdanya és la única comarca de la demarcació que no ha desenvolupat el projecte en base al comerç d'una ciutat sinó que ho ha fet unint el sector de tota la comarca.

La nova plataforma de venta en línia es fa a través de la web ´a casa en un clic' i aplega a la Cerdanya una trentena d'establiments d'alimentació, bellesa, restauració, productes agroalimentaris, joieria, floristeria, roba, esport o serveis turístics i immobiliaris entre d'altres. Segons han explicat des de la Diputació de Girona, la voluntat del Servei de Desenvolupament Econòmic Local que ha impulsat l'acció és «dinamitzar el teixit econòmic de la demarcació, incentivar el consum de proximitat i ajudar el petit comerç local, molt afectat per la pandèmia de la covid-19». A la Cerdanya és la primera experiència comercial que uneix els professionals dels disset municipis en favor de la marca única de la comarca. Una vegada iniciat el projecte, és cada territori qui ha de mantenir la plataforma, la qual queda oberta a la incorporació de nous establiments. La creació d'aquest portal era un dels objectius més perseguits en els últims anys per l'associació de botiguers de Puigcerdà, on hi ha la gran majoria de professionals.