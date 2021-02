Ajuntament i Poliesportiu de Puigcerdà renovaran ja la coberta de la pista de gel

Puigcerdà culminarà en els pròxims mesos el procés de renovació d'un dels seus equipaments esportius i turístics més emblemàtics: la pista de gel. Aquesta instal·lació acull, entre d'altres, el Club Gel Puigcerdà que portal el nom de la vila arreu des de l'elit esportiva i és alhora un dels atractius de major caràcter local preferit pels turistes, que hi llisquen gràcies al servei de lloguer de patins.

L'Ajuntament i el Club Poliesportiu que gestiona les instal·lacions han arribat a un acord per tal de renovar la coberta de la pista de gel de manera immediata. El conveni estableix una inversió d'uns 400.000 euros que aportaran a parts iguals el consistori i l'entitat esportiva amb ajudes externes com ara la provinent d'un acord amb la Generalitat que ha ha aportat subvencions per a fases anteriors al projecte de renovació de l'equipament. Segons ha informat l'equip de govern municipal, una vegada establert l'acord, ara procedirà a la licitació de les obres per tal que es puguin iniciar entre els mesos de primavera i estiu, que és quan menys ús té la pista de gel a causa de l'aturada de les competicions. El termini d'execució de les obres és de quatre mesos, per la qual cosa la nova coberta hauria d'estar enllestida durant el segon semestre d'aquest any 2021.

Després de la renovació de la coberta, el projecte de reforma integral de la pista de gel quedarà pràcticament finalitzada a l'espera de, tan sols, renovar la tanca perimetral de la pista que separa el làmina de joc i les graderies. En aquest sentit, l'Ajuntament i el Club Poliesportiu Puigcerdà van iniciar l'any 2016 la renovació de l'equipament amb la substitució dels compressors i la resta de sistemes interns que fabriquen i mantenen la làmina d'aigua glaçada de la pista amb una inversió de, també, 400.000 euros.

Després de la inauguració de la nova maquinària que fa el gel, l'any 2018, el procés es va centrar en la renovació del sistema d'il·luminació de l'equipament. Les obres per renovar la coberta, la cobertura elèctrica i la tanca perimetral elevaran la nova aportació a la pista de gel fins els dos milions d'euros.