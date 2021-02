Masella reparteix 50.000 euros als estudiants dels seus municipis

La Fundació Bosch Aymerich i La Caixa han repartit 50.000 euros, amb una aportació del 50% de les ajudes cada entitat, als joves estudiants dels quatre municipis on l'estació de Masella hi té el domini esquiable: Alp, Das i Urús a la Cerdanya i Bagà, al Berguedà.

La fundació, propietària de l'estació d'esquí, porta a terme aquest programa d'ajudes als estudiants locals amb l'objectiu de revertir al territori el negoci que genera a l'estació d'esquí i facilitar que els joves puguin continuar els seus estudis a la zona. Per la seva banda, des de l'entitat d'estalvis han apuntat que «gràcies a la seva capil·laritat territorial, la xarxa d'oficines de CaixaBank pot fer costat a la Fundació ´La Caixa' en la seva labor social, detectant necessitats d'entitats locals com les de Fundació Bosch Aymerich i canalitzant una part del pressupost de la Fundació. El 2020, el 89% de les oficines del banc van donar suport a algun projecte social i van fer possible que milers de petites i mitjanes entitats socials solidàries poguessin accedir a ajudes econòmiques per tirar endavant els seus programes». En aquesta edició, les ajudes han beneficiat un total de 49 estudiants, deu més que l'any passat. La Fundació Privada Bosch Aymerich és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu «la creació, foment i desenvolupament d'activitats d'interès general, relacionades amb el món de les arts, la cultura, les ciències, l'esport, la salut i específicament l'arquitectura i l'urbanisme».