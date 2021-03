Ger restaura Santa Eugènia i prepara una ruta guiada per senders amb patrimoni

Ger i la Cerdanya compten amb un nou element del patrimoni arquitectònic per incloure al seu catàleg cultural i a l'oferta turística. L'Ajuntament, la Generalitat i el bisbat d'Urgell han presentat la restauració de la portalada de l'església de Santa Eugènia de Saga, la qual està datada del segle XII i passa per ser una de les més importants del romànic la vall.

La intervenció, que ha suposat una inversió de 16.000 euros, ha permès recuperar l'esplendor de l'accés principal a l'ermita, un dels seus grans valors per la construcció en marbre d'Isòvol i l'estructura amb tres arquivoltes esculpides. L'actuació, que ha durat un mes, ha consistit en la detecció i arranjament de les pèrdues, els tancaments, esquerdes, manques de juntes i parts cremades, entre d'altres. D'aquesta manera el conjunt ha recuperat la seva forma i part de la policromia. Les imatges esculpides i la pertinença al conjunt que forma amb les d'All i Olopte fan de Santa Eugènia una de les esglésies més importants del romànic cerdà. Ara l'Ajuntament prepara un projecte d'autoguiatge i visites concertades en el marc de l'oferta turística i natural del municipi. En l'acte de presentació hi han pres part la directora del Centre de Restauració de bens mobles de la Generalitat, Àngels Soler; el tècnic del Centre de Restauració, Pere Rovira; la restauradora de l'empresa 4Restaura, Imma Brull; la regidora de Ger Eva Sanchís; i la delegada de Patrimoni del bisbat, Clara Arbués.

En nom de la Generalitat, Àngels Soler ha argumentat «que la portalada de Santa Eugènia de Saga és destacable per la seva decoració, que és bastant única; gràcies a la qualitat de la pedra calcaria de la zona, que és molt resistent, s'ha conservat molt bé, cosa que no passa habitualment, de manera que això la fa molt singular». Per altra banda, Soler ha emfatitzat les «complicitats» que el departament de Cultura ha trobat amb l'Ajuntament i el Bisbat d'Urgell per poder tirar endavant el projecte.

Relligant els senders locals

Per la seva banda, en nom de l'Ajuntament, la regidora Eva Sanchís ha explicat que «un dels eixos de treball de l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Ger és el condicionament i la posada en valor del nostre patrimoni, tant el natural com el cultural; en aquest sentit, últimament hem fet diverses accions en esglésies com aquesta a Santa Eugènia. El pas següent serà la valorització amb una ruta pels senders que passen pel patrimoni».