El comerç de la Seu aprèn a fer servir una app per atreure clients andorrans

Agilitzar els tràmits del tax-free que han de fer els comerciants per a què els seus clients extracomunitaris, entre ells els residents d'Andorra, puguin recuperar l'IVA és l'objectiu d'una aplicació mòbil anomenada Woonivers i desenvolupada per una empresa creada fa un parell d'anys i amb base a Barcelona i Madrid.

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha decidit col·laborar en el projecte i animen als botiguers i paradistes del mercat a sumar-s'hi per, entre tots plegats, atraure més clients del Principat. De fet, per part de l'empresa asseguren que arran de la pandèmia ha crescut l'interès, per part d'aquest tipus de consumidors, en creuar la frontera i beneficiar-se de les compres lliures d'impostos.

La gestió del tax-free a les botigues locals passa perquè els comerciants identifiquin al seu client extracomunitari, donin d'alta la compra al web de l'Agència Tributària i imprimeixin una factura amb l'IVA que es reemborsarà. L'usuari ha de validar aquest document a la frontera per poder demanar aquests diners.

L'aplicació de mòbil Woonivers permet als establiments adherits a la plataforma no haver de fer res més que expedir el tiquet de compra al consumidor. Aquest li fa una fotografia i és el mateix sistema el que fa tota la tramitació i li facilita el document, en format digital, que ha de presentar a la zona duanera.