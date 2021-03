Els restauradors de Bellver refusen el pla d'ajudes de l'Ajuntament

Bona part dels restauradors de Bellver de Cerdanya han activat una contracampanya a la que va impulsar l'Ajuntament sota el lema «Reativem Bellver» per donar a conèixer les mesures del consistori per ajudar el sector en aquests mesos de crisi. Propietaris de bars i restaurants han publicat un cartell amb el lema ´No hi participem. Reactivem Bellver? Si però que ningú en quedi exclòs' en el que afirmen que no volen prendre part en el programa d'ajudes de l'Ajuntament perquè alguns establiments n'han quedat fora.

Un grup de 29 professionals ha signat una carta a l'equip de govern en la qual li demanen que estengui les subvencions a tots els bars i restaurants. L'Ajuntament ha aprovat un paquet d'ajudes de 300 euros per a despeses i cinc euros per cada menú que serveixin. En la carta els restauradors afirmen que: «El dia tres de febrer es presenta públicament la campanya Reactivem Bellver, just un dia després de reunir-nos amb l'Ajuntament i remarcar que no eren les propostes que el col·lectiu necessita. Dos dies després ens tornem a reunir amb membres del consistori, en una trobada tensa al Centre Cívic de Bellver. El dilluns següent, vuit de febrer, surten publicades les bases de les propostes de la campanya Reactivem Bellver i es poden començar a demanar. El col·lectiu es reuneix i decideix enviar una primera carta formal a l'Ajuntament, signada per 29 establiments». Els restauradors afirmen que «no tots els establiments poden acollir-s'hi» perquè les bases obliguen a fer les despeses en empreses del poble i a tenir obert, fet que molts establiments no poden complir.

Un miler de menús subvencionats

Els restauradors han lamentat que «la resposta a aquesta carta ha estat una trucada de la tècnica de serveis socials per proposar una trobada amb ella per explicar-nos les ajudes i els serveis que ens poden oferir si la proposta de l'Ajuntament no encaixa amb les nostres necessitats». El col·lectiu ha xifrat en sis els establiments que s'han acollit al programa mentre que l'Ajuntament ha xifrat en 1.059 els menús que ja ha subvencionat.