Puigcerdà estrena seu de la policia amb el repte de fer el cos paritari

Puigcerdà té des d'aquest divendres nova seu de la Policia Local. Es tracta d'unes noves dependències situades al cor de l'illa de vianants, a tocar de la plaça de Santa Maria, que donen una dimensió al servei del cos. La inauguració oficial de la nova seu policial es va fer en un acte solemne amb la presència del conseller d'Interior, Miquel Sàmper, el president de la Diputació de Girona, Miquel Nogué, i l'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, al capdavant d'una delegació del consistori puigcerdanès. També hi van ser presents autoritats locals i policials de la Cerdanya amb la caporal del cos policial local, Carmen Córdoba, com a amfitriona.

La nova seu de la Policia Local de Puigcerdà és, segons va argumentar l'alcalde Piñeira, la primera de facto del cos perquè fins ara ha ocupat de manera provisional durant quaranta anys uns locals als baixos de l'edifici consistorial, que eren petits i insufi- cients. En aquest sentit, l'alcalde ha remarcat la importància que el cos disposi d'unes dependències a l'altura de les seves necessitats. Albert Piñeira va anunciar que una vegada traslladada a la Policia Local a la plaça de Santa Maria i també sense l'Oficina de Turisme al mateix edifici consistorial gràcies el trasllat que ja va fer fa uns anys, ara tocarà redestinar els espais que han quedat buits a l'ajuntament per fer-hi una nova Oficina d'Atenció Ciutadana.

Per la seva part, el conseller Sàmper va lloar la tasca de la Policia Local, la qual va definir com a referent en la seguretat ciutadana de Puigcerdà i la Cerdanya, i va afirmar que es tracta també d'un referent d'àmbit nacional i estatal per la presència de dones a la plantilla. En aquest sentit va aplaudir el fet que la Policia de Puigcerdà estigui dirigida per dues dones i va llançar el repte a l'Ajuntament que aconsegueixi la total veritat del cos, format actualment per 11 agents. El cos dels Mossos d'Esquadra està format en el seu 21% per dones.

La nova seu té un espai d'atenció al públic, diversos despatxos, sala de reunions i office, vestuaris i lavabos, sala d'arxiu i armer. L'obra ha comportat una inversió d'uns 180.000 euros.