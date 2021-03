Fontanals obre un carril per a bicis i vianants entre els nuclis del terme

L'Ajuntament de Fontanals porta a terme les obres de construcció d'un vial d'oci entre Queixans i Urtx, dos dels principals nuclis d'habitants del municipi conjuntament amb el Vilar d'Urtx. L'actuació té per objectiu oferir una nova via de comunicació a un veïnat molt disgregat pel terme municipal, que consisteix en un carril per a vianants i ciclistes.

Les obres de construcció del nou vial d'oci ja s'han iniciat al costat sud de la carretera GIV-4033 i els seus ramals que connecten els nuclis de Queixans, Urtx i les Pereres. Aquest vial, un dels que forma la xarxa de carreteres secundàries de la Cerdanya, ja ha estat objecte d'un projecte d'actualització que n'ha permès renovar el ferm en alguns trams.

La carretera és molt utilitzada pels ciclistes de la vall que volen esquivar el trànsit de les vies principals, així com pels veïns de Fontanals que es volen desplaçar pel terme. El nou vial d'oci amplia un metre i vint centímetres la carretera amb un carril que quedarà segregat dels dos de circulació de vehicles per dotar de més seguretat els vianants i ciclistes.

Aquesta actuació preveu un carril de quasi un quilòmetre de llargada. El projecte disposa d'un pressupost de 40.000 euros que aporta el mateix Ajuntament.

Les vies secundàries que creuen el terme de Fontanals també són utilitzades pels conductors que volen esquivar el trànsit més dens dels caps de setmana entre Puigcerdà, la collada de Toses i el túnel del Cadí.