La Cerdanya vol una mobilitat fronterera de 30 quilòmetres

L'Ajuntament de Puigcerdà ha anunciat la petició per part dels representants del món local del Pirineu a la Generalitat que treballi en la possibilitat de permetre una mobilitat fronterera de 30 quilòmetres a fi efecte de possibilitar la dinamització econòmica del territori. El consistori puigcerdanès, amb la resta de representants del món local pirinenc, ha establert aquesta mesura, que ja aplica l'estat francès a la frontera de la Cerdanya, en el decàleg de demanes que ha preparat per presentar al Govern de la Generalitat. Entre aquestes mesures també hi ha la d'informar abans del dia 19 de març de les mesures que té previst aplicar durant la Setmana Santa a fi efecte que administracions i professionals del turisme puguin planificar la seva actuació. L'Ajuntament de Puigcerdà també ha anunciat la celebració d'una reunió de formació aquesta setmana sobre els fons europeus que anirà destinada a càrrecs electes i tècnics dels ens locals de les comarques pirinenques.