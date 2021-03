Un home resisteix a l'hospital de la Seu perquè no pot pagar la residència

Un home de 79 anys de Peramola es nega a marxar de l'hospital de la Seu d'Urgell, on és ingressat des de fa 8 anys. Ha acumulat diverss problemes de salut, però des de fa dos anys el centre sanitari considera que hauria d'ocupar una plaça de residència. El canvi li costaria pagar 1.600 euros al mes, en cobra 800 de jubilació i diu que no en té per pagar-se la plaça. La residència és en una altra planta del mateix edifici que l'hospital.

Antoni Mas va entrar a l'hospital fa vuit anys per ser tractat de diverses afectacions. Durant els sis primers anys va ser considerat un pacient en tractament, però des d'en fa dos, el departament de Benestar Social considera que ja no ho és i, per tant, l'insta a desocupar l'habitació. En aquests vuit anys, Mas ha ocupat tant habitacions de la residència com de l'hospital, on és ara. L'afectat ha argumentat que «ara això està en mans del jutge, però jo em quedaré aquí fins que me'n treguin perquè és on haig d'estar, jo tinc moltes afeccions, a part de l'amputació de les dues cames, tinc un ronyó que no em funciona, vaig tenir un infart, se'm va disparar l'acetona... tot això a causa de la diabetis». Per sortir de l'hospital Serveis Socials li ha assignat una habitació a la residència que hi ha a lq tercera planta del mateix edifici, ell ara és a la segona, i li reclama 1.600 euros al mes per pagar-la. Mas ha explicat que ell, però, cobra 800 euros i que, per tant, no pot assumir-los. Des de fa dos anys paga 480 euros. La direcció l'hospital i l'Ajuntament, de qui depèn la Fundació, han refusat explicar el seu punt de vista.