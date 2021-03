Salut diu que busca alternatives per al veí que no vol deixar l'hospital de la Seu

Antoni Mas davant l'hospital de la Seu on està ingressat arxiu particular

El departament de Salut ha informat que està buscant amb l'Ajuntament de la Seu i la direcció de la Fundació Sant Hospital la millor solució possible per al veí de Peramola que es nega a abandonar el centre mèdic per motius econòmics a pesar que fa dos anys que els metges li van donar l'alta. Des del departament han manifestat que donen suport a les institucions del territori i han apuntat que, al seu entendre, Antoni Mas hauria de ser en una residència. L'afectat, que té 79 anys, ha anunciat la presentació d'un recurs a la decisió inicial del jutjat de la Seu que abandoni l'hospital.

Els serveis territorials del departament de Salut de l'Alt Pirineu i l'Aran han remarcat que «estem donant a la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell tot el suport per tal de resoldre la situació i que la persona estigui al recurs més adequat, que en aquest cas és una residència o el seu domicili amb Servei d'Atenció Domiciliària». Per la seva banda, l'alcalde de la Seu, president de la Fundació Sant Hospital i exresponsable mèdic del mateix centre abans d'ocupar el càrrec polític, Jordi Fàbrega, ha argumentat a través de l'emissora municipal Ràdio Seu que al pacient se li han ofert diferents alternatives per abandonar l'hospital, entre les quals l'ingrés en una residència, però que l'home les ha rebutjat totes. L'alcalde ha remarcat que, al seu entendre, la persistència d'Antoni Mas a l'hospital «genera un greuge important cap a una altra persona que podria utilitzar aquest llit». Fàbrega ha afegit que al pacient se li reclamen despeses de copagament generades per la seva estada al centre sociosanitari de l'hospital perquè les va començar a pagar després que se li comuniqués que no complia els criteris per estar ingressat en aquesta àrea.

Davant d'aquesta situació, Antoni Mas, que actualment paga 480 euros mensuals al centre, ha presentat un escrit davant el Consell General del Poder Judicial i la sindicatura de greuges de la Seu, segons Radio Seu, i és a l'espera d'obtenir un advocat d'ofici per presentar un recurs al jutjat de la Seu. Mas manté que no sortirà de l'hospital fins que el treguin.